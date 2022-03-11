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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yani tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yani tanıtım

TRT1'in sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 17. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:39:00 - 2022-03-11 15:39:27

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen Alparslan Büyük Selçuklu'da heyecan dorukta! Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

Dizinin merakla beklenen 17. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Alparslan'ın "Kurt dağdan indi gayrı gerisini çakallar düşünsün" sözleri damgasını vurdu.

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