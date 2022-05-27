Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen tanıtım! Final öncesi destansı savaş

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen tanıtım! Final öncesi destansı savaş
Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma savaş sahneleri ve Alparslan'ın kaleye doğru yol alması damga vurdu.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen dizi sezon finaline girmeye hazırlanıyor.
Sezon finali öncesi yayınlanan son tanıtımda Alparslan'ın kaleyi almak için Bizanslılarla savaştığı görüldü. Oldukça kanlı ve zorlu geçen savaş sonrası hedef olarak kaleyi gösteren Alparslan'ın fethi tamamladığı görüldü.
Fragmanda yer alan savaş sahnelerini gören seyirciler ise yeni bölümü iple çekmeye başladı.