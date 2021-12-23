"Alparslan: Büyük Selçuklu"dan nefes kesen tanıtım
TRT'nin sevilen tarih dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dönem dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"da heyecan yine dorukta!
Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Alparslan'ın "Türk'ün elindeki kılıç son nefesinde dahi düşmez" sözleri damga vurdu.