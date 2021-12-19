"Alparslan: Büyük Selçuklu"dan heyecan dolu yeni tanıtım
TRT'nin sevilen tarih dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Alparslan'ın Selçuklu topraklarından sürgün edildiği görüldü.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dönem dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"da heyecan yine dorukta!
Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Alparslan'ın tüm unvanlardan vazgeçtiği ve Selçuklu topraklarından sürgün edildiği görüldü.
Alparslan'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu olurken atabey Nizamülmülk'ün "Sen Selçuklusun Alparslan" sözleri tanıtıma damgasını vurdu. Alparslan yolundan dönmeyeceğine dair yemin ederken, Bizanslılar ise yeni bir planın fitilini ateşledi.