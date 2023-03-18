Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak! Büyük gelişme...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 20 Mart Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 20 Mart Pazartesi günü 48. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 48. bölümünde neler olacak:

Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Leon’dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa yine Vaspurakan’ı almak için canla başla vuruşacak mı? Leon, Alparslan’a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor’un bu durum karşısında tepkisi ne olacak?

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Amidülmülk, Kutalmış’a karşı büyük bir hile kurmuş, onu kalede sıkıştırmıştı. Esir alınan Kutalmış ve Rasul Tegin için yolun sonu mu? Yoksa bu tuzaktan da mı kurtulup taht yürüyüşlerine devam mı edecekler? Amidülmülk’ün oyunu bu kez Kutalmış’ı alt etmeye yetecek mi?

Seferiye’nin ani kayboluşu ve akabinde baygın bulunmasıyla kısa süre yaşanılan korku, gerçeğin ortaya çıkmasıyla sevince dönecek ve müjdeli haberin verilmesi için Alparslan beklenecek.

Heyecan ve macera dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 20 Mart Pazartesi TRT 1’de!