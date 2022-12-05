Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm

TRT1’in yayın akışında her hafta Pazartesi günü yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son iki haftadır yayınlanmaması merak konusu oldu. 37. bölümün yayına geleceği tarih ise dizi severler tarafından araştırılıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve tarihi senaryosuyla kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kuran Akli Film imzalı dizi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Öykü Gürman, Mehmet Özgür, Uygar Özçelik gibi isimler yer alıyor. Dizinin son olarak yayınlanan bölümünde Alparslan Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış ve Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiği bilgisini öğrenmişti. Heyecan dolu aksiyon sahnelerinin yaşandığı dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili son durum…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI YOK MU?

TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bugün yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. TRT1’in yayın akışına göre fenomen yapım 6 Aralık gecesi saat 00:00’da tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Alparslan Büyük Selçuklu neden yok?

TRT1’in yayın akışına göre bugün saat 20:00’da Gönül Dağı özel bölümü yayınlanacak. Hemen ardından Dünya Kupasında son 16 mücadelesinde oynanacak Brezilya Güney Kore maçı yayınlanacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman? Dizinin yeni bölümü: TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı oynuyor. Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun’u canlandırıyor. Bunun yanı sıra Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Uygar Çelik gibi isimler Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. TRT 1 yayın AKIŞI Alparslan....

5 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

02:15 Şehirden Uzakta

03:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Japonya - Hırvatistan

20:00 Gönül Dağı

22:00 Brezilya - Güney Kore