Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm
TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizis, tarihi sahneleri, olay örgüsü ve oyuncularıyla oldukça beğeniyle takip ediliyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı gibi ünlü isimlerin rol aldığı yapımın bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmiyor. TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde ayrılıklar yaşandı ve diziye dahil olanlar oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Normal şartlarda Pazartesi günü saat 20:00’da Alparslan Büyük Selçuklu ekranlara geliyordu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? İşte, dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…
TRT1’in yayın akışında her hafta Pazartesi günü yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son iki haftadır yayınlanmaması merak konusu oldu. 37. bölümün yayına geleceği tarih ise dizi severler tarafından araştırılıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve tarihi senaryosuyla kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kuran Akli Film imzalı dizi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Öykü Gürman, Mehmet Özgür, Uygar Özçelik gibi isimler yer alıyor. Dizinin son olarak yayınlanan bölümünde Alparslan Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış ve Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiği bilgisini öğrenmişti. Heyecan dolu aksiyon sahnelerinin yaşandığı dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili son durum…
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI YOK MU?
TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bugün yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. TRT1’in yayın akışına göre fenomen yapım 6 Aralık gecesi saat 00:00’da tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Alparslan Büyük Selçuklu neden yok?
TRT1’in yayın akışına göre bugün saat 20:00’da Gönül Dağı özel bölümü yayınlanacak. Hemen ardından Dünya Kupasında son 16 mücadelesinde oynanacak Brezilya Güney Kore maçı yayınlanacak.
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman? Dizinin yeni bölümü: TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı oynuyor. Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun’u canlandırıyor. Bunun yanı sıra Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Uygar Çelik gibi isimler Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. TRT 1 yayın AKIŞI Alparslan....
5 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
02:15 Şehirden Uzakta
03:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:40 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Japonya - Hırvatistan
20:00 Gönül Dağı
22:00 Brezilya - Güney Kore
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