  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl servis şoförü! Ceza yedi akıllanmak yerine bakın ne yaptı

Türkiye'ye kaçan Ruslar için şok eden karar! İşte bu beklenmiyordu

Bakan Adil Karaismailoğlu: Denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız

Hem ekonomik hem faydalı! Çay yerine onu içmeye başladılar

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi her an verilebilir! Gaziantep'te sürpriz gelişme

‘Avrupa mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere! Paris’e gitti, Türkiye’nin farkını gördü

Bakan Mahmut Özer'den 'Sof Kumaşı' açıklaması: İnisiyatif alıyoruz! Türkiye'den köy yaşam merkezlerine

AK Partili isimden bomba asgari ücret açıklaması! "Bana göre büyük devrim" dedi, rakam verdi

‘Canlarına tak etmiş!’ Boğazlarda ve yalılarda oturanlara bak sen

Eski danışmanı ihbar etti: CHP'li başkan hapı çok fena yutacak
Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizis, tarihi sahneleri, olay örgüsü ve oyuncularıyla oldukça beğeniyle takip ediliyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı gibi ünlü isimlerin rol aldığı yapımın bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmiyor. TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde ayrılıklar yaşandı ve diziye dahil olanlar oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Normal şartlarda Pazartesi günü saat 20:00’da Alparslan Büyük Selçuklu ekranlara geliyordu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? İşte, dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

Yeniakit Publisher
2022-12-05 18:08:00 - 2022-12-05 18:18:35
Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm

TRT1’in yayın akışında her hafta Pazartesi günü yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son iki haftadır yayınlanmaması merak konusu oldu. 37. bölümün yayına geleceği tarih ise dizi severler tarafından araştırılıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve tarihi senaryosuyla kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kuran Akli Film imzalı dizi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Öykü Gürman, Mehmet Özgür, Uygar Özçelik gibi isimler yer alıyor. Dizinin son olarak yayınlanan bölümünde Alparslan Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış ve Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiği bilgisini öğrenmişti. Heyecan dolu aksiyon sahnelerinin yaşandığı dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili son durum…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI YOK MU?

TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bugün yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. TRT1’in yayın akışına göre fenomen yapım 6 Aralık gecesi saat 00:00’da tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Alparslan Büyük Selçuklu neden yok?

TRT1’in yayın akışına göre bugün saat 20:00’da Gönül Dağı özel bölümü yayınlanacak. Hemen ardından Dünya Kupasında son 16 mücadelesinde oynanacak Brezilya Güney Kore maçı yayınlanacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman? Dizinin yeni bölümü: TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı oynuyor. Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun’u canlandırıyor. Bunun yanı sıra Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Uygar Çelik gibi isimler Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. TRT 1 yayın AKIŞI Alparslan....

5 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

02:15 Şehirden Uzakta

03:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Japonya - Hırvatistan

20:00 Gönül Dağı

22:00 Brezilya - Güney Kore

Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu
Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu

Medya

Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23