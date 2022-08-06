Alparslan Büyük Selçuklu'da Seferiye Hatun belli oldu

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi "Alparslan Büyük Selçuklu"da Barış Arduç'un partnerinin kim olduğu büyük merak konusuydu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, TRT1’nin reyting rekortmeni dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu”nun ekrana gelen ilk fragmanı büyük ilgi çekti. Akli Film – Emre Konuk imzalı dizi oyunculukları, aksiyonu, senaryosu ve başarılı rejisiyle önümüzdeki sezona da damga vuracak. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı diziden sezon sonunda Fahriye Evcen ve Toprak Sergen ayrılmıştı. Dizinin kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.

Konservatuvarda öğrenim görüyor

Dizinin asıl merak edilen oyuncusu ise Alparslan’ın eşi Seferiye Hatun’a hayat verecek isimdi. Uzun süredir rol için bir takım isimlerin adı geçiyordu. Ancak yapımın bilindik bir oyuncu yerine yetenekli yeni bir isimle çalışmayı planladığı konuşuluyordu. Sonunda sır gibi saklanan o ismin kim olduğu ortaya çıktı. tv8’de ekrana gelen “Canım Annem”de seyirci karşısına çıkan Kayra Zabcı rolün sahibi oldu. 21 yaşındaki genç yıldızın hayat verdiği Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun karakterinin olgun halini önceki yıl Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çiğdem Selışık Onat oynamıştı.