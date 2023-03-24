Alparslan Büyük Selçuklu'da ilginç gelişme! Zirveden düşmeyen dizi...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Mart Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 27 Mart Pazartesi günü 49. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 49. bölümünde neler olacak:

Alparslan, Seferiye’ye ağır yara veren Grigor’u öldürmüştü. Seferiye kanlar içinde yerde yatıyordu. Alparslan, Seferiye’yi hekimlere yetiştirebilecek mi? Hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan’ın yeni hedefi ne olacak?

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Kutalmış, Alparslan’ı Rey savunma halkasının son mevziinde yakalamış ve kendi beylerini yanına çekerek Rey’e doğru ilerlemeye başlamıştı. Süleyman Leon sayesinde Rey’e son anda yetişmiş ve Kutalmış’ı karşılamıştı. Süleyman, Kutalmış’ın saraya girmesi halinde yerin altına sakladığı yüzlerce nefti patlatmakla tehdit etmişti. Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman’ın üstüne mi yürüyecek?

Grigor’un ölümüyle Ani’de tek başına kalan Leon’un yeni hedefi Gence. Süleyman’ın Gence’yi kendisine vermesi için Erbasgan’ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence’nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu’ya ihanet mi edecek?

Aksiyon ve gerilim dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 27 Mart Pazartesi TRT 1’de…