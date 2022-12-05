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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da bomba iki ayrılık! Diziye veda ettiler
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da bomba iki ayrılık! Diziye veda ettiler

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu'da peş peşe ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:29:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da bomba iki ayrılık! Diziye veda ettiler

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. Sezonunda seyirciden büyük ilgi görüyor. Sedat İnci’nin başarılı rejisi ve Emre Konuk’un etkili senaryosuyla ekrana gelen dizi her hafta pazartesi akşamları zirvedeki yerini koruyor.

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı sevilen diziden Erdinç Gülener’in ardından bir oyuncu daha ayrılıyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan diziden Aslan Yusuf rolünü canlandıran Umut Karadağ ayrılıyor. Karadağ senaryodaki hikâyesi bittiği için ekibe veda edecek.

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