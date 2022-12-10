Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni bölümde şok gelişme! Tepkisi ne olacak?

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 12 Aralık Pazartesi günü 37. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 37. bölümünde neler olacak:

Alparslan, Bağdat’tan dönerken Yınal’dan gelen mektupla şok olmuştur: Yınal, Vaspurakan’ın yeni sahibi olduğunu iddia etmektedir! Alparslan, Yınal’ın bu sözlerine inanarak ona Vaspurakan’ı teslim mi edecek, yoksa kaleyi vermemek için karşı mı koyacak? Yınal, Tuğrul’un buyruğunu yerine getirip Vaspurakan’ı Alparslan’dan nasıl alacak? İşleri zorlaştırarak mı, yoksa sulh içinde mi? Tuğrul’un bu mücadeleye tepkisi ne olacak? Seferiye ihtilal ile ilgili gerçeği Alparslan’a söylemek istemektedir, Arslan Yusuf ise bunu kendisine yapamayacağını sert bir dille anlatır. Seferiye, ihtilalin iç yüzünü anlatıp Arslan Yusuf’u ifşa edecek mi?

Bağdat’ta Alparslan’dan büyük darbe yiyen Besasiri bütün öfkesi ve hıncıyla Selçuklu topraklarına girmiştir. Besasiri, Alparslan’dan hem öcünü alabilmek hem de onu tuzağa çekebilmek için uğraşacak ve Çağrı’nın karşısına dikilerek Çağrı’yı paramparça edecektir. Besasiri bu yaptığıyla, istediği gibi Alparslan’ı üstüne çekebilecek mi? Bu durumda Çağrı hayatta mı kalacak, yoksa son nefesini mi verecek?

Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılanlar...

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ne zaman ayrılacak?

Yınal’ın Vaspurakan’ı kuşatma altına almasını fırsat bilen Grigor, Selçuklular arasına nifak tohumu ekmeye çalışacak. Yınal’a vereceği mancınıklarla şehrin alevler içerisinde kalmasını sağlayan Grigor, Yınal’ın arasını diğer hanedan üyeleriyle açarak, istediğini alabilecek mi? Süleyman’ı görmek için kaleye sızan ve bu hengamenin ortasında kalan Flora neler yaşayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’in akabinde diziye Yusuf karakteri ile tanınan oyuncu Umut Karadağ’da vedasını sunacak. Öyle ki dizide ayrılık fırtınalarının kopmasına Alparslan Büyük Selçuklu Yusuf’u da dahil olacak. Senaryo gereği ayrılık vaktinin geldiği öğrenilen karakter Yusuf’u canlandıran Umut Karadağ çok kısa süre içerisinde diziden ayrılacak.

Ayrılanların yeri dolacak

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak kaybettiği reytinglerini geri kazanması için senaryonun daha heyecanlanması gerektiğini düşünen senaristler diziye yepyeni bir karakter eklemeyi planlıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu Celal kimdir? Sorusu dizinin merakla beklenen yeni bölümünde yanıtını bulacak iken diziye yeni bir heyecanı sunacak olan oyuncu ise Alican Okumuş olarak açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ve Yusuf karakterinin ayrılması ile birlikte diziye yeni can olarak Celal Karakteri dâhil olacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri merakla beklenirken, dizi yeni bölümü; Gerilim ve heyecan dolu yeni bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 12 Aralık’ta TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 1.Fragman 2. Fragmanı yayınlandı.