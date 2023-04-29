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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleri ile ekranlara geliyor! Alparslan, Fazluye ve Kavurd'dan hangisine inanacak? İhanet
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleri ile ekranlara geliyor! Alparslan, Fazluye ve Kavurd'dan hangisine inanacak? İhanet

Yeniakit Publisher
2023-04-29 22:10:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleri ile ekranlara geliyor! Alparslan, Fazluye ve Kavurd'dan hangisine inanacak? İhanet

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden vatandaşlar TRT 1'in gününe ilişkin yayın akışını inceliyor. TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 1 Mayıs Pazartesi günü 54. bölümüyle ekranlara geliyor.

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 1 Mayıs Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 1 Mayıs Pazartesi günü 54. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 54. bölümünde neler olacak:

Alparslan Akarag kampını fethedip çocukları da kurtardıktan sonra Fazluye ile savaşan Kavurd ve Merdan’ı durdurmak için hareketlenmiş ama geç kalmıştı. Kale burçlarında Fazluye’nin cesedi asılıydı. Alparslan’a karşı gelip Fazluye’yi öldüren Kavurd ve Merdan’ın bu işten bir planla kurtulması, Alparslan’ı ikna etmesi gerek. Alparslan, Fazluye’ye yapılanı anlayacak mı, yoksa Kavurd’un söylediklerine inanacak mı?
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Leon kampın Alparslan tarafından alınması durumunda köleler arasına askerlerini yerleştirmişti, o askerler şimdi Seferiye ile Rey yolunda. Köleler içerisinde askerlerin olduğunu bilmeyen Seferiye tehlikeyi şehre taşıdığından habersizdir. Romalı askerler hangi tertiple saldırıya geçecek, öncelikle Seferiye mi, yoksa Leon’un onlar üzerinden başka planları mı var?

Avar cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartılmış ve şahitlerin beyanınca idamı istenmişti. Avar idam mı edilecek, yoksa yapılacak araştırmalarla suçsuzluğu ortaya mı çıkartılacak? Hiçbir şahidi ve delili olmayan Avar’ın bu cinayetten aklanması zor olacak.

Gerilim ve aksiyon dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 1 Mayıs Pazartesi TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 54. bölümüyle 1 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

“Alparslan: Büyük Selçuklu” Fragman Linki YAYINLANDI

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