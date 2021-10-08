Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan bomba paylaşım

TRT, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı, Teşkilat, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı gibi dizilerle yeni sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Geçen sezon Buğra Gülsoy’un başrolünde olduğu ve Sultan Melikşah’ın anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde zirveye yerleşmişti. Devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu heyecanla bekleniyor.

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in olacağı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Daha önce tanıtımı gösterilen dizinin başlamasına kısa süre kala yapımcı Emre Konuk sosyal medya hesaplarında; “Hakk aşığı Türklerin Oğuz soyundan, Kınık boyundan, fethin babası, mazlumların hâmîsi, zalimlerin kâbusu, gölgesi arzı titreten Sultan Muhammed Alparslan” ifadelerini kullanarak meraklandıran paylaşım yaptı.

Ayrıca başroller Barış Arduç ve Fahriye Evcen de sosyal medya hesaplarından yeni görseli paylaştı.