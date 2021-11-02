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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu Süleyman’ı kim oynuyor?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu Süleyman’ı kim oynuyor?

Büyük Selçuklu’da Süleyman’ı kim oynuyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler ise Süleyman karakterinin kim olduğunu araştırıyor. Alparslan Süleyman gerçekte var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 20:29:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu Süleyman’ı kim oynuyor?

Geçtiğimiz sezon 34.bölümüyle final yapan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devam niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu 1.bölümüyle 8 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizide yer alan Süleyman karakterinin kim tarafından oynandığı merak ediliyor. Peki, Alparslan’da Süleyman kim?

Alparslan: Büyük Selçuklu Süleyman’ı kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey’in oğlu Süleyman’ı Korel Cezayirli oynuyor.

Korel Cezayirli kim?

Korel Cezayirli 2 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. İlk-orta-lise eğitimini yine Ankara’da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

1994–1996 yılları arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996’da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Öğrenciliği süresince, başta Prof. Bozkurt Kuruç, Semih Sergen, Lale Oraloğlu ve Prof. Dr. Fuat Hacyev olmak üzere birçok değerli ustadan dersler aldı.

2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları’nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi’ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel’ le birlikte Tiyatro Gazetesi’ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.

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