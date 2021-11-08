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Medya “Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor
Medya

“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerinde bir araya geldiği, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de ekran yolcuğuna başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:10:00 -
“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor

TRT 1’in yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih süreci anlatılacak.                   

Alparslan: Büyük Selçukludizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u Fahriye Evcencanlandırırken,Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu“Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda iseusta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelikrol alıyor.

Dekorlar Gerçeğinin Aynısı Olarak Hazırlandı

Alparslan’ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi’nin,Gazne Devleti’nin ve Büst Şehri’nin dekorları,dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı, Fethin Babası Sultan Alparslan’ın yolculuğu bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde neler olacak:

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı (Barış Arduç)hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen)arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de.

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