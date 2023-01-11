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Medya Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı ve Teşkilat'ı yayınlayan TRT1'de final kararı! Ekranlara veda ediyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı ve Teşkilat'ı yayınlayan TRT1'de final kararı! Ekranlara veda ediyor

Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi önemli yapımların ekranlara geldiği TRT1'de bir dizi için final tarihi resmen netleşti.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 15:20:00 - 2023-01-11 15:22:44
Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı ve Teşkilat'ı yayınlayan TRT1'de final kararı! Ekranlara veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre,  Kasaba Doktoru dizisinin daha önce 26. bölümde final yapacağı gündeme gelmiş ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti. Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’i buluşturan Kasaba Doktoru 32. bölüme kadar uzatılmıştı.

Dizinin final tarihi de netleşti ve yeniden uzatılmayacağı açıklanan proje 32. bölümde ekrana veda edecek. “Kasaba Doktoru” dizisinin yapım şirketi ARC Yapım ekibe “Dizimiz için 32. bölümde final yapma kararı alınmıştır. Kasaba Doktoru 32. Bölümünün yayınlanması ile ekranlardaki gösterimini tamamlayacaktır. Dizimizin çekimlerinde emeği geçen herkese teşekkür eder, esenlikler dileriz” mesajını gönderdi.

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