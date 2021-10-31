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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya'yı kim oynuyor?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya'yı kim oynuyor?

Gizem Karaca kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini merakla bekleyenler karakterleri araştırmaya başladı. Evdokya karakteri gerçekte var mı? Evdokya kurgusal karakter mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 22:33:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya'yı kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi akşamı ekranlardaki yerini alacak. Dizide yer alan karakterler mercek altına yatırıldı. Tarihi konu ve karakterleri merak edenler ise Evdokya karakterinin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Peki, Evdokya karakterini kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya'yı kim oynuyor?

Evdokya karakterini Gizem Karaca oynuyor. Evdokya karakteri kurgusal bir karakterdir. Karakter oluşturulurken tarihi kişilerden esinlenilmiştir. Evdokya; Ailesinin intikamını almak ve Konstantiniyye’ye imparatoriçe olarak dönmek en büyük arzusudur. Amacına giden yolda hırslı ve gözü karadır. Devlet işlerinde amcası Kekavmenos’a yardımcı olur.

Gizem Karaca kimdir?

Gizel Karaca 7 Eylül 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti.lkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca, 2013 yazında Benim Hala Umudum Var ile oyunculuğa devam etti. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.

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