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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu Begim Şevher’i kim oynuyor?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu Begim Şevher’i kim oynuyor?

Begim Şehver kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterlerden biri de Begim Şehver. Peki, Begim Şevher kimdir? Begim Şehver karakterini kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:52:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu Begim Şevher’i kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında yeni bir tarihi dizi yayımlanacak. Geçtiğimiz sene ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu 8 Kasım’da ilk bölümüyle yayımlanacak. Diziyi merak edenler ise Begim Şehver’in kim olduğunu araştırıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu Begim Şevher’i kim oynuyor?

Begim Şehver; Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir. Dizide Begim Şehver karakterini Zeynep Özder oynuyor.

Zeynep Özder kimdir kariyeri kaç yaşında?

Zeynep Özder, 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. 8 yaşındayken piyano ve çello eğitimi almaya başladı. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi, Konsevatuarı'nda Müzik ve Gösteri Sanatları bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği adına Müzik Yüksek Lisansı ve ardından da Müzik öğretmenliği konusunda doktora yaptı.

Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrasında çello ile performans sergiledi. 2005 ve 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında kontratlı sanatçı olarak çalıştı. Üniversite Orkestrası ileİsviçre, Fransa, Polonya,Romanya veKazakistan'da konserlere katıldı.

Mezun olduktan sonra 2009 yılında Durul Gence Müzik Okulu'nda piyano ve viyolonsel dersleri verdi. 2011 yılında Tekfen Filarmoni Orkestrası ile bir konser verdi.

Zeynep Özder, 2011 yılında, New York'da Stella Adler Studio atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Özer, pek çok film ve dizide rol aldı.

Zeynep Özder'in oynadığı film ve diziler:

2013 - 2014 - İntikam

2012 - Koyu Kırmızı

2012 - 2013 - Dila Hanım

2012 - Sen Kimsin?

2010 - Bir Avuç Deniz

2010 - Adanalı

2010 - Samanyolu

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