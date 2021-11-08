Alparslan Büyük Selçuklu Akça kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Akça kim oynuyor, gerçekte kim?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları izleyicilerin merak konusu oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında detaylar araştırılırken en çok merak edilin isimler arasında ise Akça Hatun gelmeke. Alparslan Büyük Selçuklu Akça gerçekte kim olduğu merak edildi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Akça kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Akça Kılıcı oyuncuları hangi isimler var?

Alparslan Büyük Selçuklu Akça kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini Fahriye Evcen canlandırmaktadır. Peki Fahriye Evcen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Fahriye Evcen kiminle evli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Fahriye Evcen hayatı...

Fahriye Evcen kimdir?

Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 yılında Solingen / Almanya doğdu. Almanya’ya Samsun’dan göç eden bir ailedendir. Fahriye Evcen’in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunmaktadır. Yedi yaşında iken Alman Neo-Nazilerin Solingen kentindeki Türklerin yaşadığı evleri yakmasına şahit oldu. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesinde Sosyoloji okumaya başladı. Ancak bu okulda eğitimini yalnızca bir yıl sürdürebildi. Üniversitenin ilk yılında Türkiye’ye tatile gelen ve Oya Aydoğan’ın sunduğu bir programda izleyici olarak bulunan Evcen, bu esnada dizi yapımcıları tarafından keşfedildi. Dizi teklifi alan oyuncu, eğitimine ara vererek annesiyle birlikte Türkiye’ye taşındı.

Fahriye Evcen’in oyunculuğa başlaması 2005 senesinde TV’de oynanan “Asla Unutma” adlı diziyle başlamış ve oyunculuğu yapımcılar tarafından beğenilmiştir. Hemen bir yıl sonra 2006 senesinde “Hasret” adlı dizide yer aldıktan sonra “Yaprak Dökümü” dizisiyle kariyerine devam etti. 2010 senesine kadar süren dizide Necla rolünü alan oyuncu, bu dizi ile yapımcıların aradığı karakter olarak kendini gösterdi. Oyuncu bu arada ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde izleyicinin beğenisine sunulan “Cennet” adlı filmde de başrol oynadı. Bu yıllarda oynadığı “Aşk Tutulması”, “Sinyorina Enrica” ve “Takiye” adlı filmlerde rol alan sanatçı “Alvin ve Sincaplar 2” adlı filmde de seslendirme yaptı.

Fahriye Evcen, 2011 yılında “Yalancı Bahar” adlı dizide Zeynep Karaman karakteriyle oynadı. Ertesi yıl Özcan Deniz’in yönetmenliğinde ve birlikte başrolü paylaştıkları “Evim Sensin” adlı filmde Leyla karakterinde oynadı. Aynı yıl “Veda” dizisinde oynayan Evcen 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinde rol aldı, ancak dizinin ömrü kısa sürdü. 2014 senesinde yayınlanan TV dizisi “Kurt Seyit ve Şura”nın ikinci sezonunda rol aldı, ancak bu dizi de kısa sürdü.

Fahriye Evcen 2015 yılının Ocak ayında sinemalarda gösterime giren “Aşk Sana Benzer” adlı filmde Deniz karakteriyle oynadı. Almanya’da başlayan üniversite eğitimine beş yıl ara veren Fahriye Evcen, kısa bir hazırlık döneminden sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne girdi ve eğitimini burada tamamladı. Oyuncu, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerini iyi derecede bilmektedir. 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Fahriye Evcen hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Asla Unutma (2005), Hasret, Songül (2006), Cennet (2007), Aşk Tutulması, Pınar (2008), Yaprak Dökümü, Necla (2006-2010), Takiye: Allah Yolunda (2010), Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (2011), Yalancı Bahar, Zeynep (2011), Evim Sensin, Leyla (2012), Veda, Mehpare (2012), Çalıkuşu, Feride (2013-2014)[10], Kurt Seyit ve Şura, Mürvet (2014), Aşk Sana Benzer (sinema filmi, Deniz, 2015), Muhteşem Yüzyıl-Kösem, Dilruba Sultan (2015-).

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırırken, Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu“Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda iseusta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelikrol alıyor.