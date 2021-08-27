Alparslan Anadolu’yu İslâm diyarı yaptı

Yavuz Selim

Tarihin gördüğü en büyük kumandanlardan Sultan Alparslan’ın 50 bin kişilik ordusuyla, Romen Diyojen komutasındaki 200 bin kişilik Bizans ordusunu 26 Ağustos 1071’te dize getirdiği destansı Malazgirt Zaferi’ni 950’nci yıldönümünde tarihçilerle konuştuk. Hakk’a tapan inanmış ordusuyla Bizans’ın üstüne yürüyerek kadim Anadolu coğrafyasında Haçlı dönemini kapatıp Müslüman Türk güneşinin doğmasını sağlayan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın, hilal taktiğini savaş sanatı olarak uyguladığı, Türk akıncılarla Kürt beylerin güç birliği yaparak, küffarın karşısına dikildiği ve kendi kuvvetlerinin 3 katı büyüklükteki Bizans ordusunu dize getirdiği destansı Malazgirt Savaşı’nı tarihçiler, “asırlar geçtikçe kıymeti büyüyen zafer” olarak niteliyor.

İslâm’ın muhafızlığını üstlendik

Akite yaptığı açıklamada, “Alparslan olmasaydı Anadolu’da olmazdık” diyen Tarihçi Yılmaz Altunsoy, “Malazgirt Zaferi, sadece Anadolu’nun kapılarını Türklere açmakla kalmamış, Türklerin tartışmasız bir şekilde İslam’ın muhafızı yapmıştır. Türk tarihinde ‘en önemli zafer hangisi’ diye sorulsa, hiç şüphesiz Malazgirt ilk sırayı, İstanbul’un fethi ikinci sırayı alacaktır. Alparslan Malazgirt’i kazanmasa, bizler bu coğrafyada asla bulunamaz, Orta Asya’nın steplerinde yaşamaya mahkûm edilirdik. Eğer Anadolu halen Türk yurdu ise bu, kahraman Türk kumandan ve sultanlarının sayesindedir” dedi.

Haçlı ve Pers yayılmacılığına son veren zafer

Tarih profesörü Ebubekir Sofuoğlu ise Malazgirt zaferiyle Anadolu’ya iki büyük ufuk açıldığını söylüyor. Sofuoğlu, “Bu iki ufkun biri Batıya, diğeri Doğuyadır. Birincisi Müslüman İslam egemenliğinde Türklerin burayı yurt tutması, ikincisi Şii/Pers yayılmacılığının Anadolu’dan kurtulması. Yani hem Haçlı hem Şii yayılmacılığı bu zaferle kırılmıştır” dedi.

1070’li yılların iki süper gücünün Bizans ve İran olduğunu, Malazgirt Zaferi sonrasında bu iki güce üstün gelindiğini ifade eden Prof. Sofuoğlu, şöyle konuştu: “Alparslan olmasaydı belki Anadolu yine kamilen Müslüman olurdu ancak Şii olurdu. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferiyle hem Türklerin Anadolu’ya gelip güçlü şekilde yerleşmesini hem de ehli sünnetin diri bir şekilde Anadolu’da egemen olmasını sağladı.”

