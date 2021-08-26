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Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
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Gündem Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Gündem

Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu

Muş’ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle düşünce tekneler karaya oturdu. Çekilme nedeniyle baraj suyunun altındaki Erentepe ve Gülçimen köylerindeki bazı evlerin kalıntıları ile bir mezarlık da gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 10:52:00 -
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu

Varto ve Bulanık ilçeleri arasında 2002 yılında hizmete alınan Alparslan-1 Barajı'nın suları kuraklık nedeniyle çekildi. Daha önce, 114 kilometrekarelik baraj gölünün altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki bazı evlerin katıltıları ortaya çıktı. Suyun çekilmesiyle birlikte vatandaşlar, mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Gölde yaşanan çekilme sonrası balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Çekilen alandaki toprakta da yarılmalar oluştuğu görüldü.

 

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