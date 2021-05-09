ALPAGU için geri sayım başladı

Milli ve azami oranda yerli imkanlarla STM tarafından geliştirilen ALPAGU Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi için seri üretim hazırlıkları başladı. 4. Geleneksel Lagari Havacılık ve Savunma Günleri esnasında ALPAGU’ya değinen STM Uçuş Kontrol Grup Lideri Tuğrul Aydemir, ALPAGU’nun seri üretm hazırlığında olduğunu açıkladı.

Aydemir tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ALPAGU, seri üretim hazırlığında ve envantere girmek üzere. Sonrasında da çeşitli entegrasyon projeleri, devreye alınacak."

ALPAGU Dolanan Mühimmatı’nın, TEK-ER’e ilave olarak çeşitli platformlar tarafından da kullanılması bekleniyor. Daha önce ALPAGU’nun AKINCI ve AKSUNGUR gibi SİHA platformları tarafından kullanılabileceği açıklanmıştı. Yine deniz platformlarına entegre edilmesi için özel bir lançer sistemine sahip olan ALPAGU, 2018 yılında gerçekleştirilen Eurasia Airshow esnasında sergilenmişti.

ALPAGU teknik özellikler

Yaklaşık 10 dakika boyunca havada kalabilen ALPAGU Dolanan Mühimmatı; 5 kilometre menzile, 1.950 kilogram ağırlığa, 120 metre (AGL) irtifaya ve çeşitli optik sistemlere sahip.

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