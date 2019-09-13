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Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde aşure etkinliği

İzmir’in Aliağa ilçesinde Alp Oğuz Anadolu Anadolu Lisesi’nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:43
Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde aşure etkinliği

İzmir’in Aliağa ilçesinde Alp Oğuz Anadolu Anadolu Lisesi’nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.



Alp Oğuz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gürlek ve okul öğretmenlerinin organize ettiği aşure günü etkinliğe, Aliağa Belediyesi Eski Başkanı Turgut Oğuz, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve veliler katıldı. Aşurelerin dağıtıldığı etkinlikte konuşan okul müdürü Ali Gürlek, “Öğrencilerimizin ağzı tatlansın diye, bir yılı ağız tadıyla geçirmek amaçlı okul öğretmenlerimizin de desteğiyle bir aşure etkinliği düzenledik. Hem okulumuza yeni gelen öğrencilerimizi karşılama hem de Muharrem ayının gereği olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Katılım gösteren herkese afiyet olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:43
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