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Alonso'nun yerine geçecek isim belli oldu

Sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıklayan efsane pilot Alonso'nun yerine Carlos Sainz geçecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
Alonso'nun yerine geçecek isim belli oldu

Formula 1 takımlarından McLaren, İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun yerini Carlos Sainz ile dolduracak.

McLaren'den yapılan açıklamada, sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacağını açıklayan Alonso'nun yerine 2019 yılından itibaren 23 yaşındaki İspanyol pilot Sainz'ın yarışacağı kaydedildi.

SAİNZ, EN İYİ DERECESİNE AZERBAYCAN GRAND PRİX'SİNDE ULAŞTI

Formula 1'de dördüncü yılını geçiren ve Renault adına yarışan Sainz, bu sezon en iyi derecesine Azerbaycan Grand Prix'sinde 5. olarak ulaştı.

Kariyerinde iki Formula 1 şampiyonluğu bulanan 37 yaşındaki Alonso, salı günü Formula 1'i sezon sonunda bırakacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
  1. Fernando Alonso
  2. Azerbaycan
  3. Renault
  4. Carlos Sainz
  5. McLaren
  6. Formula 1

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