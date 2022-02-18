"Alo Mbappe!.. Ben Macron..."

Fransa'da gündem, Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı... Devreye Cumhurbaşkanı Macron girecek.

Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için çabalıyor...

Fransız kulübü, sözleşme yenileme tekliflerini geri çeviren ve adı La Liga devi Real Madrid ile anılan Mbappe'yi ikna etmek için yeni bir yol denemeye karar verdi.

Cumhurbaşkanı Macron devreye girecek

Mirror'da yer alan habere göre PSG, Fransız yıldızını takımda tutabilmek ve imza attırabilmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye sokmayı planlıyor. PSG, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp, Kylian Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini isteyecek.

Macron daha önce de kalmalı demişti

2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kylian Mbappe'nin futbol hayatına Fransa'da devam etmesini umduğunu açıkça belirtmişti. İspanyol basını ise Real Madrid'e transferini bekledikleri 23 yaşındaki futbolcunun transferi için henüz karar verememe sebebinin zamanında Paris Sait-German'in Katar'lı Nasır el-Halifi'ye satışına destek veren Cumhurbaşkanı Macron'un etkisi olduğunu iddia etmişti.

Real Madrid'in 220 milyon Euro'luk teklifi reddedildi

Başkent ekibi, Real Madrid'den gelen 220 Milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Mbappe'nin ise sözleşmesinin bitimi ile beraber Real Madrid'e gitmek istediği biliniyor.

PSG, Mbappe'ye rekor teklif sunacak

Paris Saint-Germain'in, Mbappe'ye kalmaya ikna etmek için teklini güncelleyerek rekor bir ücret önereceği iddia edildi. Fransız kulübü yıldız futbolcuya haftalık 1.2 milyon euro teklif edecek. Bu teklifi kabul etmesi halinde yılda yaklaşık 60 milyon Euroyu cebine koyacak Mbappe, futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon PSG'de 32 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 22 gol attı ve 16 asist yaptı.