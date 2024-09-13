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Gündem ‘Alo kız öldü mü?’ Narin cinayetinde şok eden ses kaydı
Gündem

‘Alo kız öldü mü?’ Narin cinayetinde şok eden ses kaydı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:47:00 -
‘Alo kız öldü mü?’ Narin cinayetinde şok eden ses kaydı

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken cinayetin düğümünü çözecek bir ses kaydı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında anne ve ağabeyinin de bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ"

Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı dosyaya girdi. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 8 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

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Yorumlar

turk

Yani burdanda su ortaya cikiyor . Turkiyede Herkesin Telefonu dinlenip Ses kaydi yapilior diye bir sey. Yoksa Neden Iki Dallama Birbirinin sesini kayit etsin .?)))

Metafizik istihbarat neden kullanılmıyor?

Bu tür olaylarda metafizik alemden destek alınamaz mı. Örneğin yavrumuz haftalarca arandı bulunamadı şimdi katili bulunamıyor keza Balıkesir de profesör kayboldu ormana gezmeye gitti hep aynı ortak konular. Uzmanları konuyu incelemeli. Beyaz tv de izliyoruz uzmanları çıkıyor sürekli.
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