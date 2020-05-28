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Yaşam

ALO 183 Sosyal Destek Hattı artık WhatsApp'tan da hizmet verecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın, artık internet tabanlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden de hizmet vereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:20:00 -
ALO 183 Sosyal Destek Hattı artık WhatsApp'tan da hizmet verecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın çağrı merkezlerinden ALO 183 hattı üzerinden aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anımsattı. 

WhatsApp ihbar hattının vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Selçuk, "Vatandaşlarımız, 0 501 183 0 183 iletişim numarasından 7/24 ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na ulaşabilir. ALO 183 üzerinden ihmal, istismar, şiddet vakaları, evde bakım aylığı, sosyal yardımlar gibi hattımızın hizmet modelleriyle ilgili başvuruları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Acil durum ihbarlarını ALO 183 hattı üzerinden aldıklarını kaydeden Selçuk, gelen ihbarlarda durumun aciliyetine göre vakanın bulunduğu ilde görevli acil müdahale ekip sorumlularının kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek gerekli müdahalenin yapılmasını sağladığını aktardı.

 

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