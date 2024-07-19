Almaya hazırlanıyor: Hindistan, ilk stealth fırkateynini satın aldık, geliyor diyerek açıkladı! Hintlilerin siparişi

Hindistan Donanması'ndan yaklaşık 200 personel, 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak Kaliningrad'da inşa edilmekte olan iki stealth fırkateynden ilkinin kabul denemelerini gerçekleştirmek üzere Rusya'da.

Her şey yolunda giderse, Hint Donanması tarafından Tushil olarak adlandırılan ilk geminin Eylül ortasına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Savunma teşkilatından kaynaklar, bir sonraki gemi Tamal'ın da önümüzdeki yılın başlarında Hindistan'a teslim edileceğini söyledi.

Rusya ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Goa Tersanesinde inşa edilmekte olan iki fırkateynin daha ilerleme kaydettiğini ve ilk geminin yakında denize indirileceğini sözlerine eklediler.

Rusya'daki Yantar tersanesinde inşa edilen iki geminin başlangıçta 2022 sonunda teslim edilmesi planlanıyordu ancak Covid krizi, iki ülke arasındaki ödeme sorunları ve Ukrayna ile devam eden çatışma nedeniyle ertelendi.

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Bu arada, gemiye takılan gaz türbini motorları Ukrayna'nın Zorya- Mashproekt firmasına ait olup Hindistan tarafından doğrudan tedarik edildikten sonra Rus tersanesine gönderilmiştir.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya ile birleşmesinin ardından, Ukrayna ile olan bağları koptu ve Moskova Ukraynalı firmadan motor ithalatını durdurdu.

Bu nedenle Hindistan, Ukrayna'nın da iznine ihtiyaç duyan bu motorları tedarik etmek ve Rusya'ya transfer etmek zorunda kaldı.

Hindistan 2016 yılında Talwar sınıfı gemilerin devamı niteliğindeki dört fırkateyn için Rusya ile hükümetler arası bir anlaşma imzalamış ve sözleşme 2018 sonunda imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre iki gemi Rusya'da, diğer iki gemi ise Rusya'nın teknik iş birliğiyle Hindistan'daki Goa Tersanesi'nde inşa edilecek.

Yantar Tersanesi aynı zamanda Hindistan Donanması'nda hizmet veren Talwar sınıfı altı fırkateynden üçünü de üretti.

İki geminin gövdeleri Rus Donanması için kesilmişti ancak birkaç yıl boyunca naftalinli olarak bekletilmişti.

Yeni gemiler Hindistan'a özgü navigasyon, iletişim ve silahlar da dahil olmak üzere 22 yeni sisteme sahip olacak.

Anlaşma yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde. Buna Rusya'dan doğrudan ithal edilecek iki fırkateyn için 1 milyar dolarlık bir sözleşme ve Hindistan'da inşa edilecek iki gemi için malzeme, tasarım ve destek için 500 milyon dolarlık bir anlaşma da dâhil.

Bu anlaşmanın dikkat çekici bir yönü, jeopolitik gerilimlerin ardından doğrudan tedarikin kesilmesi nedeniyle Hindistan'ın satın almak ve Rusya'ya transfer etmek zorunda kaldığı gaz türbini motorlarının Ukrayna'dan tedarik edilmesidir.

Hint Donanması daha önce yaptığı açıklamada bu gemilerin hava, su üstü ve su altı olmak üzere üç boyutta da deniz savaşının tüm spektrumunu karşılamaya yönelik özel gereksinimlerine dayandığını belirtmişti.

Son teknoloji ürünü Hint ve Rus silah ve sensörlerinin güçlü bir bileşimine sahip olan gemiler, hem tek bir birim olarak hem de bir deniz görev gücünde eş olarak kıyı ve mavi sularda faaliyet gösterecek şekilde donatılmıştır.

Düşük radar ve su altı gürültü izleri açısından "stealth teknoloji" özelliğine sahipler.

Bu gemiler karadan karaya füzeler, sonar sistemi, su üstü gözetleme radarı, haberleşme paketi ve denizaltı savunma harbi gibi Hindistan tarafından tedarik edilen başlıca teçhizatın yanı sıra Rus karadan havaya füzeler ve top yuvaları ile donatılmaktadır.

Gemi, deniz ortamındaki çeşitli tehditlere karşı savaş etkinliğini arttıran gelişmiş radar ve sonar sistemleriyle donatılmıştır.

Tushil ayrıca Hindistan'ın "Make in India" inisiyatifinin bir parçası olarak en son yerli sistemlerle donatılmış ve yapımında yerel içeriği arttırmıştır.

Deplasman: Yaklaşık 4,000 ton

Uzunluk: 124,8 metre

A-190 100mm deniz topu

BrahMos seyir füzesi sistemi

Shtil-1 karadan havaya füze sistemi

Torpido

INS Tushil ve kardeş gemisinin eklenmesiyle Hint Donanmasının Hint Okyanusu Bölgesindeki operasyonel kabiliyetleri önemli ölçüde artacak ve fırkateyn sayısındaki mevcut eksiklik giderilmiş olacak.

Bu gemilerin Hindistan'ın deniz güvenliği stratejisinde, özellikle de bölgesel tehditlere karşı koymada ve hayati önem taşıyan deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamada önemli bir rol oynaması beklenmektedir.