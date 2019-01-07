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Almanya'yı da korku sardı... 'Yağlı yıllar' bitti

Avrupa’da tedirginlik her geçen gün artıyor. Almanya Maliye Bakanı Alof Scholz ülkede sarı yelekliler gibi bir gösteri potansiyelinin olabileceğini söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:30
Almanya'yı da korku sardı... 'Yağlı yıllar' bitti

Scholz, Bild gazetesine verdiği röportajda, Fransa'da düşük ücretlere ve hayat pahalılığına karşı gösteriler yapan sarı yeleklilerin hatırlatılması üzerine, bu tür gelişmeleri ciddiye almak gerektiğini ifade etti.

Artan kiraların ve hayat pahalılığın Almanya'daki insanları da endişelendirdiğini vurgulayan Scholz, "Birçok kişi evden çıkarıldığında haklı olarak, yaşadığı semtte uygun fiyata kalacak yer bulamayacağından korkuyor. Almanya'da da hafife alınmaması gereken sarı yelekliler potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, hayat pahalılığına ilişkin kaygıların, toplumun orta sınıfında da bulunduğunu belirtti.

Alman devletinin beklenilenden daha az vergi aldığı güzel yılların artık bittiğine dikkati çeken Scholz, "2018 için bir kez daha vergi fazlası gösterebileceğiz.  Ancak 'yağlı yıllar' bitti. Bundan sonra öngörülmeyen ek gelirler beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden, ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 06:30
  1. almanya
  2. sarı yelekliler
  3. akaryakıt

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