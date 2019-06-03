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Almanya'ya kaçan FETÖ'cünün iadesi istenecek

FETÖ’nün gizli haberleşme ağı olan ByLock’un yazılımını yapan TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer, tartışmalı bir kararla tahliye edildikten sonra firar etti. Kayıplara karışan Yılmazer’in önce Yunanistan’a ardından Almanya’ya kaçtığı belirlendi. FETÖ'cü Yılmazer'in Almanya'dan iadesi istenecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 06:58
Almanya'ya kaçan FETÖ'cünün iadesi istenecek

FETÖ’nün kaymakamlar imamı ve ByLock’un yazılımcısı Mesut Yılmazer’in tahliye edildikten 3 gün sonra sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Yılmazer’in, önce Yunanistan’a oradan da Almanya’ya geçtiği tespit edildi. Yılmazer’in Almanya’dan Türkiye’ye iadesinin isteneceği öğrenildi.

Eski TÜBİTAK çalışanı olan Mesut Yılmazer, 2016 Eylül’de Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Yılmazer hakkında “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan dava açıldı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yılmazer, yaklaşık 2 yıldır tutukluydu.

Tahliye edildi

Örgütün kriptolo haberleşme programı ByLock yazılımını geliştiren ekibin içerisinde yer aldığı belirtilen Yılmazer’in, bir dönem TÜBİTAK’ta sorumlu imam olduğu, yine FETÖ’nün “Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu” olduğu da ifade ediliyordu. Yılmazer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 Mart 2019’da tahliye edildi. Yılmazer’in tahliyesi tartışmalara neden oldu.

Yunanistan üzerinden Almanya’ya

Başsavcılık söz konusu karara itiraz etti. Bunun üzerine 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yılmazer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tahliyesinden 3 gün sonra çıkarılan yakalama kararı üzerine her yerde aranan Yılmazer’in kayıplara karıştığı anlaşıldı.

Tahliyesinin üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen Yılmazer yakalanamadı. Yapılan araştırmada ise FETÖ yöneticisinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yılmazer’in önce Yunanistan’a, daha sonra ise Almanya’ya geçtiği tespit edildi. Yılmazer’in yanında eşi ve kızının da bulunduğu öğrenildi.

İadesi istenecek

Söz konusu tespitin bildirilmesinin ardından mahkemenin iade talepnamesi için harekete geçtiği öğrenildi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı aracılığıyla sanık Yılmazer’in iadesini talep edecek. Öte yandan, sanık Yılmazer’in, FETÖ’nün eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in akrabası olduğu iddia edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer’in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer’in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer’in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer’in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmişti.

Yenişafak

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 06:58
  1. Sakarya
  2. Kütahya
  3. Ankara
  4. tübitak
  5. Mesut Yılmazer
  6. GÜNCEL Haberleri

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