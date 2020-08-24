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Aktüel Almanya’nın ham çelik üretimi temmuzda yüzde 24,7 düştü
Aktüel

Almanya’nın ham çelik üretimi temmuzda yüzde 24,7 düştü

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Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:20:30 -
Almanya’nın ham çelik üretimi temmuzda yüzde 24,7 düştü

BERLİN (AA) – Almanya’nın ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 423 tona geriledi.

Alman Çelik Birliği, temmuz ayı Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, temmuz ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24,7 gerileyerek 2 milyon 423 bin ton oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Alman ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 19 milyon 880 bin tona geriledi.

ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketlerinin de otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor. Azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uyguluyor.

Thyssenkrupp Steel Europe’nın 27 bin çalışanının 15 bini kısa süreli çalışma programında bulunuyor. Şirket yıllık ortalama üretiminin bu yıl 11 milyon tondan 9 milyonun biraz üzerinde olmasını bekliyor.

Öte yandan, merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği’ne (Worldsteel) göre küresel ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 148,3 milyon tona düştü. Söz konusu ayda Avrupa Birliği’nin üretimi yıllık yüzde 18,7 düşerek 68,3 milyona gerilerken, Çin’in üretiminin ise yüzde 4,5 artarak 91,6 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

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