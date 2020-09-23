Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'dan skandal sözler! "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki güçlü ve kararlı adımları Avrupa'da hazımsızlığa neden oluyor.

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası provokasyonlarda bulunarak bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'a Fransa ve Almanya başta olarak üzere Avrupa Birliği (AB) de destek veriyor.

Bu doğrultuda Türkiye ve AB arasında gerilim tırmanırken konuya ilişkin Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine değerlendirme yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, alçak ifadeler kullandı.

Avrupa Birliği'nin şu ana kadar Türkiye'ye boyun eğdirememesine değinen Erdmann, haddini aşarak şu alçak ifadeyi kullandı:

"Avrupa, Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak"



Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann