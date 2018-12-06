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Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da azalacak

Kamu fazlası gelecek yıl yüzde 1'e, 2022'de ise yüzde 0,5'e düşecek

06 Aralık 2018 Perşembe 16:07
Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da azalacak

BERLİN (AA) - Almanya Finansal İstikrar Kurulu, ülkenin bütçe fazlasının gelecek yıl azalacağını duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, ülkenin kamu gelirleri fazlasının bu yıl GSYH'nin yüzde 1,75'ine tekabül edeceği belirtildi.

Açıklamada, federal devleti, eyaletleri ve belediyeleri kapsayan kamu fazlasının gelecek yıl yüzde 1'e, 2022'de ise yüzde 0,5'e düşeceği kaydedildi.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya, geçen yıl 36 milyar avro bütçe fazlası vermişti. Ülkenin bütçe fazlası vermesine karşın havalimanı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:07
  1. Almanya
  2. bütçe fazlası

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