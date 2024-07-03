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Aktüel Almanya'nın Bielefeld kentindeki DİTİB camisine şehrin "uyum ödülü" verildi! Almanya duyurdu
Aktüel

Almanya'nın Bielefeld kentindeki DİTİB camisine şehrin "uyum ödülü" verildi! Almanya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 21:45:00 - 2024-07-03 21:48:41
Almanya'nın Bielefeld kentindeki DİTİB camisine şehrin "uyum ödülü" verildi! Almanya duyurdu

Almanya'nın Bielefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, şehrin "uyum ödülüne" layık görüldü.

Bielefeld Belediyesi Entegrasyon Konseyi tarafından ilk kez düzenlenen "50 Yıl Uyum Ödülü" töreninde şehirde dini, sosyal, sportif ve kültürel alanda 50 yılını dolduran sivil toplum kuruluşları ödüllendirildi.

Ödül alanlardan Bielefeld DİTİB Merkez Camisi Başkanı Kadir Yüca, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılında şehirde kurulan ilk cami olduklarını hatırlattı. Yüca, bu tarihten beri şehir sakinleriyle uyum içinde yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Camimizin şehirde geçen yarım asırlık hizmeti süresinde bu ödülü hak ettiğine inanıyorum. Yaşadığımız topluma uyum içerisinde ve topluma pozitif değer katan insanlar yetiştiren bir cami cemaati olduk. Saflarımızdan çok başarılı insanlar yetişti ve topluma birçok değer kattık. Bu kazancımız hala büyüyor. Ben de bu camide büyüdüm, gençlik kollarından başladım ve şimdi de yönetimine geldim. Biz camimizin gençleriydik ve burada yetiştik."

Yüca, ödülü Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clausen’in elinden aldı.
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