Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Hizbullah kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

BEYRUT (AA) - Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Christian Clages, ülkesinin Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün siyasi kanadının faaliyetlerine yasak getirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Büyükelçi Clages'i Bakanlığa çağırarak Beyrut yönetiminin Hizbullah'a yaklaşımının altını çizdi.

Hitti, Hizbullah'ın parlamentodaki siyasi partilerden biri ve Lübnan'da geniş bir tabana sahip olduğunu belirtti.

Clages ise Hizbullah örgütüne yönelik kararın bir süre önce alındığı ve 30 Nisan'da da uygulandığını ifade etti.

Söz konusu kararın Hizbullah oluşumunu "terör örgütü" olarak sınıflandırmadığının altını çizen Clages, Almanya'nın bu kararla Hizbullah'ın topraklarındaki faaliyetlerini yasakladığını kaydetti.

Örgüt lideri Hasan Nasrallah, dün destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Alman makamlarınca kendilerine yönelik alınan kararı ABD baskıları sonucu atılan "siyasi" bir adım olarak nitelendirmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.