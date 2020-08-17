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Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz baskısı

Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı korsan anlaşma sonrası Akdeniz'de gerginliğin artması nedeniyle Almanya'nın araya girdiği ve Atina yönetimine Mısır'la yapılan MEB anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması için baskı yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:13:00 -
Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz baskısı

Türkiye'nin Akdeniz'de hidrokarbon araştırma çalışmaları sonrası Yunanistan paniğe kapıldı. Türkiye'nin hamlesinin ardından Avrupa Birliği'ni toplantıya çağıran Atina yönetimi istediği sonucu alamadı. Yunan hükümeti, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerin engellemesi ile büyük hüsrana uğradı.

Almanya devreye girdi

Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilim sonrası Almanya devreye girmişti. Yunanistan önce masaya oturacağını açıklamış ardından Mısır ile korsan bir MEB anlaşması imzalayarak anlaşma şartlarını ortadan kaldırmıştı.

Yunanistan'a baskı

Türkiye ile Yunanistan'ın arasına giren Almanya'nın şimdi ise Yunanistan'a baskı yaptığı iddia ediliyor. Türkiye'nin Oruç Reis ve savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermesi sonrası, Almanya'nın Atina yönetimine diyaloğun yeniden sağlanması için Yunanistan'a Mısır ile yapılan MEB anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.

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