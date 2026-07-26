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Dünya Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek
Dünya

Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Almanya, Fransa’nın güneybatısında günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye destek gönderiyor. Berlin yönetimi, yangın bölgelerine helikopter, A400M askeri nakliye uçağı ve yardım ekiplerinin sevk edileceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa’daki yangınlara ilişkin destek kararını paylaştı.

Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın temas halinde olduğunu belirterek, komşu ülkeye yardım gönderileceğini açıkladı.
Başbakan Friedrich Merz ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ile yakın temas halindeyim. Komşularımıza destek olmak için Fransa’daki orman yangını bölgelerine yardım gönderiyoruz. Helikopter, bir A400 uçağı ve yardım ekipleri yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Friedrich Merz'in paylaşımına cevaben Almanca olarak, "Çok teşekkürler Almanya." yazdı.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

 

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