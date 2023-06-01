Almanya'dan vatandaşlarına görülmemiş çağrı! Sebebi belli oldu: Türkiye'ye gidin

Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Almanların pandemiden bu yana kendi ülkelerinde tatil yapmaları oldukça popüler hale geldi. Bu süreçte güneydeki konaklamalar ve restoran ziyaretleri belirgin şekilde daha ucuzladı. Ancak Güney ve Doğu Avrupa'daki seçilmiş tatil ülkeleri arasında fiyat seviyesi en yüksek olan ülkede bile, Mart ayında restoranlar ve oteller hala Almanya'ya göre yüzde beş daha ucuzdu.

Enerji ve gıda maliyetlerinin yükselmesi, Almanya'daki birçok insanın tatil seyahatleri için bütçesini azalttığını belirten istatistikçiler, "Türkiye ve Arnavutluk'taki fiyat seviyesi Almanya'ya göre belirgin şekilde daha düşük" dedi.

'Türkiye'de tatil Almanya'dan yüzde 56 daha ucuz'

Türkiye'de tatil yapmanın Almanya'ya oranla yüzde 56 daha ucuz olduğunun altı çizildi. Portekiz ve Malta'da ise Alman turistler için yemeğe çıkmak veya otelde konaklamak yüzde 28 daha ucuzdu. İspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde tatilciler, Mart ayında restoran ve otel hizmetleri için Almanya'ya kıyasla yüzde 18 daha az ödedi, Hırvatistan ve Kıbrıs da yüzde 17 daha ucuzdu. Yunanistan'da ise maliyetler Almanya'ya göre yüzde 21 daha azdı. Karadağ ve Romanya ise daha da ucuzdu: Burada otel konaklamaları ve restoran ziyaretleri Almanya'ya kıyasla yaklaşık yüzde 46 daha az maliyetliydi.

Almanya'nın kuzeyinde ve bazı komşu ülkelerde tatil yapmak ise Almanya'ya göre daha pahalı olduğu görüldü. İsviçre'de otel e restoran ziyaretleri Almanya'ya göre yüzde 61 daha pahalıydı. Ayrıca popüler tatil ülkeleri olan Danimarka ve Norveç de Almanya'ya kıyasla yüzde 40'tan fazla daha pahalıydı. İrlanda'da ise turistler yüzde 21 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Mart ayında popüler tatil ülkesi olan Fransa'ya gidenler bile, otel ve restoran ziyaretleri için Almanya'ya göre yüzde 8 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldılar. (Artı49)

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