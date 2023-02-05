  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan Ukrayna'ya verilen tanklarla ilgili Putin'e mesaj
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya verilen tanklarla ilgili Putin'e mesaj

Rusya Lideri Vladimir Putin'in kendisini veya Almanya'yı tehdit etmediğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman tanklarının sadece Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 15:20:00 -
Almanya'dan Ukrayna'ya verilen tanklarla ilgili Putin'e mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini ya da Almanya'yı tehdit etmediğini söyledi.

Scholz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere'yi tehdit ettiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Putin ile yaptığı görüşmelerin başarılı olduğunu söyleyen Scholz, "Bana ya da Almanya'ya karşı bir tehdidi olmadı" ifadelerini kullandı.

Scholz ayrıca, "Putin'e açıkça söylüyorum ki savaşın sorumlusu Rusya. Rusya, komşusunu sebepsiz yere işgal etti" dedi.

Scholz, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını, Rusya Federasyonu topraklarına herhangi bir saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti. Scholz, bu konuda gelen soruyu ise "Bu konuda bir fikir birliği var" diyerek yanıtladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23