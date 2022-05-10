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Dünya Almanya'dan Ukrayna kararı! Yeniden açacaklar
Dünya

Almanya'dan Ukrayna kararı! Yeniden açacaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Kiev Büyükelçiliği’ni sınırlı kapasite ile yeniden açacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:41:00 - 2022-05-10 22:50:53
Almanya'dan Ukrayna kararı! Yeniden açacaklar

Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliğini sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurdu.

Ukrayna’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği’ni sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurarak, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in görevine devam edeceğini aktardı.

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Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi kendini aldatmaya kurban gittiğini aktararak, “Avrupa'daki özgürlük ve insanlık değerlerimizin bizi yozlaşmış ve zayıf kıldığına inanıyordu. Ukraynalılar gerçekte bunun tersi olduğunu kanıtladılar. Özgürlük isteğiniz sizi güçlü kılar” dedi.

Baerbock, “Bu nedenle mücadeleniz, liberal demokrasi ile otokratik rejimler arasındaki dünya ihtilafında bir dönüm noktasıdır” dedi.

Ukrayna'ya yardım görüşüldü

Alman heyetinden bir kaynak ise, Baerbock'un Zelenskiy ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile açık ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşme, askeri alanda Ukrayna'ya yardım ve yeniden yapılanma ile Ukrayna'dan ihtiyaç duyulan küresel gıda ihracatının ablukasının nasıl çözüleceğine odaklandı" dedi.

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