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Siyaset Almanya'dan Türkiye'ye teşekkür: Rusya krizinde birlikte duruyoruz
Siyaset

Almanya'dan Türkiye'ye teşekkür: Rusya krizinde birlikte duruyoruz

Güçlü Almanya-Türkiye ortaklığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 21:27:00 -
Almanya'dan Türkiye'ye teşekkür: Rusya krizinde birlikte duruyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Baerbock, son birkaç haftada yaptıkları sayısız telefon görüşmelerinin ardından NATO toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

Baerbock, güçlü Türk-Alman ortaklığı için Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz" ifadesini kullandı.

 

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