Almanya'dan Türkiye'ye teşekkür: Rusya krizinde birlikte duruyoruz
Güçlü Almanya-Türkiye ortaklığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Baerbock, son birkaç haftada yaptıkları sayısız telefon görüşmelerinin ardından NATO toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.
Baerbock, güçlü Türk-Alman ortaklığı için Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz" ifadesini kullandı.