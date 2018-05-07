Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Almanya'dan Türkiye'ye seçim çağrısı

Türkiye temaslarına İstanbul'da başlayan Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:29
Almanya'dan Türkiye'ye seçim çağrısı

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Deutsche Welle'nin haberine göre Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti.

Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Alman hükümetinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduğunu söyleyen Roth, Türkiye'de iç politikada durumun temelde iyileşmesi halinde bunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değinen Roth, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması talebine ilişkin olarak "Bunu istiyoruz, teklifimiz geçerli, siz de koşulları yerine getirmek zorundasınız" dedi. Bakan bu konuda pazarlık yapılamayacağını da ifade etti.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı İstanbul'da başladığı temaslarını Ankara'da sürdürecek. Bakan yarın sona erecek ziyareti çerçevesinde Başmüzakereci ve AB Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir araya gelecek. Roth ayrıca bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'yla da görüşecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Almanya
  4. Avrupa
  5. Türkiye
  6. Michael Roth

YORUM YAZ

  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    emrin olur be...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

THY'den bir ilk daha!
  1. THY'den bir ilk daha!
  2. Meral Akşener Bağcılar'da!
  3. Japon devi üretimi bırakıyor!
  4. İşte CHP-HDP kardeşliği
  5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
  6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
  7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
  8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
  9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
  10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
  11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
  12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
  13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
  14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
  15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
  16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
  17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
  18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
  19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
  20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
Kuveyt Türk
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı