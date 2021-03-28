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Dünya Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar
Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar

Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Almanya'nın Türkiye ile olan ticareti büyütme kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:05:00 -
Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar

Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Almanya-Türkiye arasında ticareti büyütme hazırlığında olduklarını belirtti. Özellikle pandemiden derinden etkilenen turizm sektörü başta olmak üzere, birçok alanda iki ülke arasında işbirliğine can suyu olacak projeler geliştirme kararı alındığını ifade etti.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Bozçelik, "Benim de danışmanı olduğum Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Hamburg eyaleti milletvekili ve ekonomi komisyonu başkanı David Erkalp bu konuyla ilgili çalışıyor. Kendisi aslen Midyat doğumlu ve Türkiye ile ilişkilere önem veriyor. CDU'nun da kararıyla İstanbul ile Hamburg eyaleti arasındaki turizm ticaret ve limanlarla ilgili işbirliğini geliştirme kararı aldık" dedi.

Zirve yapılacak

Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden sonra Ekim'de Hamburg Eyalet Parlamentosu himayesinde bir zirve gerçekleştireceklerini beliten Bozçelik, "Zirve sonunda imzalanacak ortak protokolle de turizmde, limanların kullanımında karşılıklı çıkar ilişkisini esas alarak ekonomik işbirlikleri geliştirilecek" diye konuştu.

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