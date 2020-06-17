Almanya'dan Türkiye ile ilgili tepki çeken karar

Almanya, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle İsviçre’ye kapıları tamamen açarken, koronavirüs bakımından riskli ülkeler listesi yayınladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel arasında da görüşüldüğü belirtilen konuda Almanya’dan bir geri adım gelmedi ve Türkiye 'riskli ülke sınıfında yer aldı.

Alman hükümetinin kararı sonrası hazırlanan bu listede Türkiye'nin adı ilk kez anıldı ve 'Koronavirüs risk bölgesi' ilan edildi. Pazartesi gecesi güncellenen listede Türkiye ile birlikte Mısır, Tayland ve Fas da yer aldı. Böylece, hem Akdeniz hem de Asya'daki gözde tatil bölgelerine 'gidilmemesi gerektiği' mesajı verildi.

Garanti verilmiyor, karantina şart

Robert Koch Enstitüsü'nün yayınladığı listede 160 ülke yer alıyor ve buralar için 'koronavirüs nedeniyle seyahat uyarısı' bulunuyor. Bu uyarı, bu ülkelere gidilemeyeceği anlamına gelmiyor ama gidenlerin koronavirüs nedeniyle gelişlerini garanti etmiyor. Üstelik bu ülkelere gidip kendi çabalarıyla dönenlerin de, 14 günlük karantinayı göze alması gerekiyor.

Almanlar, genelde Dışişleri Bakanlığı'nda yayınlanan seyahat uyarılarını dikkate alıyor. Seyahat uyarıları, genelde güvenlik açısından riskli bölgeler, savaş bölgeleri ve hastalık bölgeleri için yapılıyor.

Türkiye tepki göstermişti

Türkiye, Almanlar için İspanya ve İtalya'dan sonra üçüncü sevilen tatil ülkesi konumunda. Almanya'nın bu kararına daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tepkisini dile getirerek şaşırdığını belirtmişti.

Ancak, o günden bu yana bir değişiklik olmadı ve Türkiye, 'Korona riskli ülkeler sınıfında' yer aldı.