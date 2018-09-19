Almanya'dan Türk gazeteciye skandal hapis kararı!

Teröristlere kucak açan Almanya, yaptığı haberlerle Almanya'da FETÖ'cü hainlerle mücadele eden A Haber muhabiri Rahmi Turan'a 100 gün hapis cezası verdi.

Almanya'da yaptığı haberlerle FETÖ'cülerin izini süren Turan, skandal kararı yaptığı açıklama ile duyurdu. Turan, "Bu şeref bana ömür boyu yeter. Teröristlerle terörist dedim diye Alman mahkemesi 100 gün hapis cezası verdi. Avukatım Serdal Altundaş'la temyize gidiyoruz" ifadelerini kullandı.