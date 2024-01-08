  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı işkence infiale neden olmuştu! Zafer Partili Irkçı öğrenciye Ali koç resmen avukat yollamış!

Murat Kurum tek tek anlattı! İstanbul'da sokak hayvanları sorununa çözüm mesajı

İsrail ordunun açığını dünyaya itiraf etti! 'Bu tarz saldırılara çaresiz kalıyoruz'

Asgari ücreti bilen Cem Küçük emeklileri heyecanlandırdı! Hem tarih hem de rakam verdi

Marmara için "son dakika" uyarısı

CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik

Trafikte kendini üstün görenler var! Emniyet kemeri takmayanla drift atan bir mi?

Sonunda kar yağışı için net tarih verildi! İstanbullular atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın, fena geliyor

Destici duyurdu! BBP'den Murat Kurum kararı

Galatasaray'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflasın eşiğine geldi... Maalesef konkordato istediler
Dünya Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!
Dünya

Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:10:00 -
Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın, Yüksek Mahkeme tarafından onandığı bildirildi.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.

HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi
HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi

CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı
CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

Gündem

CHP milletvekili Öcalan hayranı çıktı

CHP terör seviciliğinde level atladı: Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı
CHP terör seviciliğinde level atladı: Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı

Gündem

CHP terör seviciliğinde level atladı: Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı

TBMM'de skandal teröristbaşı Öcalan sözleri! Ağıralioğlu: Bu da bize ar olsun!
TBMM'de skandal teröristbaşı Öcalan sözleri! Ağıralioğlu: Bu da bize ar olsun!

Siyaset

TBMM'de skandal teröristbaşı Öcalan sözleri! Ağıralioğlu: Bu da bize ar olsun!

Almanya'dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: 'Terk edin'
Almanya'dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: 'Terk edin'

Avrupa

Almanya'dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: 'Terk edin'

Almanya'da o Türk markası için alarm verildi! Marketlerden bir bir toplatılıyor
Almanya'da o Türk markası için alarm verildi! Marketlerden bir bir toplatılıyor

Gündem

Almanya'da o Türk markası için alarm verildi! Marketlerden bir bir toplatılıyor

Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli
Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli

Dünya

Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli

İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm
İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm

Dünya

İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23