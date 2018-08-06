Almanya'dan tatile gelen aile kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu minibüsün Erzincan'da elektrik direğine çarpması sonucu 6kişi yaralandı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
Almanya'dan memleketleri Tunceli'ye tatil için gelen ailenin içerisinde bulunduğu Mustafa Egeli (52) yönetimindeki A PE 930 yabancı plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Saztepe Köyü mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün içerisinde sıkışan sürücü ile Süleyman (55), Pelin (18), Alira (6), Kadriye (49) ve Eftalya Aylin Egeli (14) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından minibüsten çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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