Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşları için uyarı listesini güncelledi. Güncellenen listedeki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Ülkesinde Yahudi soykırımı yok demenin suç olduğunu ve daha geçen günlerde İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığını söyleyen göstericilerin terörist ilan edilip dövülerek gözaltına alındığını unutan bakanlığın hadsiz uyarı listesinde “Almanya’da fikir özgürlüğü kabul edilen görüşler ve sosyal medya beğenileri, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından suç sayılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Yasası gereği, görüşleriniz nedeniyle keyfi tutuklamalar ve seyahat yasakları alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

BURALARDAN UZAK DURUN

Sahte 50 ve 100 dolarla sahte Euro’lara da dikkat edilmesi istenen uyarı listesinde Alman vatandaşları için “Türkiye’ye gidenler özellikle Irak, Suriye ve İran sınırından uzak durmalı. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari’den de uzak durun” denildi.