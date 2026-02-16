Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin
Almanya Dışişleri Bakanlığının güncellenen Türkiye için seyahat uyarısında hadsiz ve skandal ifadeler kullanıldı. Daha geçtiğimiz günlerde ‘Filistin’de soykırım var’ diyenleri terörist ilan edip döverek gözaltına aldığı görüntülerle dünyanın gündemine gelen Almanya, ülkelerinde fikir özgürlüğü olan şeylerin Türkiye’de suç olduğunu, bu nedenle vatandaşlarına Türkiye’de keyfi şekilde tutuklanabilecekleri uyarısını yaparak Türkiye’nin bu 4 şehrine de kesinlikle gidilmemesi çağrısını yaptı.
Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşları için uyarı listesini güncelledi. Güncellenen listedeki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Ülkesinde Yahudi soykırımı yok demenin suç olduğunu ve daha geçen günlerde İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığını söyleyen göstericilerin terörist ilan edilip dövülerek gözaltına alındığını unutan bakanlığın hadsiz uyarı listesinde “Almanya’da fikir özgürlüğü kabul edilen görüşler ve sosyal medya beğenileri, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından suç sayılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Yasası gereği, görüşleriniz nedeniyle keyfi tutuklamalar ve seyahat yasakları alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
BURALARDAN UZAK DURUN
Sahte 50 ve 100 dolarla sahte Euro’lara da dikkat edilmesi istenen uyarı listesinde Alman vatandaşları için “Türkiye’ye gidenler özellikle Irak, Suriye ve İran sınırından uzak durmalı. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari’den de uzak durun” denildi.