  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası! TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı O ülke tamamen Euro'ya geçiyor! Abdulkadir Selvi: Ekrem Özgür’ü Silivri'ye çağırıp fırçalamış! Ne diyorsam tersini yapıyorsun… Mahrem yapılanma şifresi çözüldü! Bülbül gibi öttüler: İtirafçı sayısı yüzde 72’ye çıktı TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu “Gazze” çözdü YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi! Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Gündem Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin
Gündem

Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin

Almanya Dışişleri Bakanlığının güncellenen Türkiye için seyahat uyarısında hadsiz ve skandal ifadeler kullanıldı. Daha geçtiğimiz günlerde ‘Filistin’de soykırım var’ diyenleri terörist ilan edip döverek gözaltına aldığı görüntülerle dünyanın gündemine gelen Almanya, ülkelerinde fikir özgürlüğü olan şeylerin Türkiye’de suç olduğunu, bu nedenle vatandaşlarına Türkiye’de keyfi şekilde tutuklanabilecekleri uyarısını yaparak Türkiye’nin bu 4 şehrine de kesinlikle gidilmemesi çağrısını yaptı.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşları için uyarı listesini güncelledi. Güncellenen listedeki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Ülkesinde Yahudi soykırımı yok demenin suç olduğunu ve daha geçen günlerde İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığını söyleyen göstericilerin terörist ilan edilip dövülerek gözaltına alındığını unutan bakanlığın hadsiz uyarı listesinde “Almanya’da fikir özgürlüğü kabul edilen görüşler ve sosyal medya beğenileri, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından suç sayılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Yasası gereği, görüşleriniz nedeniyle keyfi tutuklamalar ve seyahat yasakları alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

BURALARDAN UZAK DURUN

Sahte 50 ve 100 dolarla sahte Euro’lara da dikkat edilmesi istenen uyarı listesinde Alman vatandaşları için “Türkiye’ye gidenler özellikle Irak, Suriye ve İran sınırından uzak durmalı. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari’den de uzak durun” denildi.

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Yüzsüzlüğün böylesi ancak Almanya gibi bir yahudi uşağında görülür ulan sizde fikir özgürlü varda bizmi göremedik hadı bakalım birisi desin ki İsrail soykırım yapıyor diye bakalım ne oluyor kaldıki bu soykırımı dunya kabul etmişken bile o yüzden komık duruma düşüyörsunuz haberiniz olsun.

Watermen

Almanlardan keyfi tutuklanan bir isim varmı eğer olsaydı. Öyle bir yaygara kopartırlardı ki sağır sultan dahi işitirdi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23