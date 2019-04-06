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Seçim 2019 Sayfası

Almanya’dan skandal açıklama: Türkiye’den imam istemiyoruz

Almanya'da Müslüman toplumuyla ilişkilerden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Markus Kerber, "Artık imamların Türkiye'deki Diyanet tarafından buraya gönderilmesini istemiyoruz" dedi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:45
Almanya’dan skandal açıklama: Türkiye’den imam istemiyoruz

3 milyonu Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 4 milyon 500 bin Müslüman'ın yaşadığı Almanya'da Angela Merkel hükümeti, imamların ülkede yetiştirilmesini sağlamak için harekete geçti. 

DW'in haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide görev yapan imamların yüzde 90'ı yurtdışından geliyor ve bunların büyük bölümünü de Türkiye'den gelen imamlar oluşturuyor.

Merkel hükümeti ise imamların artık yurtdışından getirilmesi uygulamasına son verilmesi, imamların Almanya'daki öğretim kurumlarında yetiştirilmesi için harekete geçti.

Müslüman toplumuyla ilişkilerden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Markus Kerber, yaptığı skandal açıklamada, "Artık imamların Türkiye'deki Diyanet tarafından buraya gönderilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Kerber, bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşmelerin sürdüğü söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:45
  1. Angela Merkel
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