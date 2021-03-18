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Dünya Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması
Dünya

Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör sevici HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması beklendiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:25:00 - 2021-03-18 21:26:14
Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

"PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz"

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

Haci

Hani Batı, gavurdu,Türkiye düşmanıydı, haçliydi.isid artıkları insanlık suçu işliyorlar.
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