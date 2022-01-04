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Dünya Almanya'dan seyahat kararı
Dünya

Almanya'dan seyahat kararı

Almanya; koronavirüs nedeniyle İngiltere ve Güney Afrika’nın yanı sıra 7 Güney Afrika ülkelerine getirdiği seyahat kısıtlamalarını gevşeterek kırmızı listeden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:02:00 -
Almanya'dan seyahat kararı

Dünyada Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılırken kısıtlamalara da yenileri eklenmişti. Almanya’da ülkede Omicron varyantının artmasıyla birlikte kısıtlamaları sıkılaştırmış ve İngiltere ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere 7 Güney Afrika ülkesini de kırmızı listeye alarak bu ülkelere seyahat engeli getirmişti.

Alman yetkililer, bugün itibariyle İngiltere ve Güney Afrika ile 7 ülkenin “virüs mutasyon bölgeleri“ listesinden çıkarılarak seyahat kısıtlamalarının gevşetildiğini açıkladı. İngiltere ve Güney Afrika ülkelerinin dışındaki 7 Güney Afrika ülkesinden gelenler için 14 günlük karantinada kalacak.

Hastalık Kontrol Merkezi Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bir haftada 30 bin 561 yeni korona virüs vakası bildirildiğini açıklayarak, bu rakamın geçen hafta 239 bin olduğunu bildirdi.

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